Estádio Mário Duarte com gabinete médico renovado 22 fev 2017, 19:14 O Sport Clube Beira-Mar anuncia a abertura de um departamento médico no Estâdio Mário Duarte "com condições condignas e um ´corpo´ de profissionais da área da saúde", que irá servir também os sócios, adeptos e aveirenses em geral. Com osteopatia e fisioterapia, nas valências desportiva (prevenção e recuperação), neurológica e respiratória, executada com terapias manuais e que podem ser feitas, inclusivamente, ao domicílio, a equipa é composta pelos fisioterapeutas João Cabrita Martins e Daniel Neto, pelo enfermeiro Hugo Santos e pela massagista Paula Graça. Nesta fase, funciona apenas para atletas do clube, mas o objetivo, de acordo com João Cabrita Martins, é ter "rapidamente" um horário "mais abrangente", assim como estar disponível para "os sócios e público em geral", faltando a aprovação da Entidade Reguladora da Saúde (ERS).

