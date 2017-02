AEGIA proporciona nova oportunidade de avaliar necessidades do mercado de trabalho 22 fev 2017, 19:09 No dia 3 de Março, entre as 09h00 e as 18h00, realiza-se na UA mais uma edição do "In Touch - Networking today, a job tomorrow". Promovido pela Associação de Engenharia e Gestão Industrial de Aveiro (AEGIA), este evento coloca alunos da UA em contacto direto com várias empresas de renome nacional e internacional, permitindo perceber que competências respondem às necessidades do mercado de emprego atual (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

