Reativação da Urgência do Hospital de Ovar carece de avaliação dos eventuais benefícios 22 fev 2017, 18:09 A eventual criação de um Serviço de Urgência Básica (SUB) ou de novas valências no Hospital Francisco Zagalo, em Ovar, carece da "definição do contexto organização e assistencial" da unidade, bem como de "uma analise epidemiológoca e económica quanto aos eventuais benefícios decorrentes".



A informação foi transmitida pela Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC) num esclarecimento enviado pelo gabinete do Ministro da Saúde em resposta a um requerimento apresentado por deputados do CDS.



No ofício, a tutela garante que existe "uma rede nacional de urgência e emergência" com "resposta de qualidade", lembrando que a cidade da Feira, onde funcionam urgências hospitalares, dista de Ovar 18 minutos de trajeto viário, enquanto que São João da Madeira e Oliveira de Azéméis, dotadas de SUB, distam 26 minutos de trajeto rodoviário de Ovar. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

