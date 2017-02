O Friday Chic Gin, produzido em Portugal pela empresa Caves da Montanha, foi distinguido com medalha de ouro no International Tasting Contest ProdExpo, o maior e mais prestigiado concurso de bebidas espirituosas da Rússia, cuja XIX edição se realizou este mês em Moscovo.



Segundo um comunicado da empresa bairradina, trata-se de "uma verdadeira montra para produtores e mostra para especialistas, que já começou a dar frutos, com a entrada do Friday neste importante e gigante mercado".



O painel de provadores do concurso russo destacou "a elevada qualidade do Friday Chic Gin. Um gin delicado que chamou a atenção em terra de vodkas".



Chegaram também boas notícias da presença no certame do "Licor de Aveiro", que, à semelhaça de 2016, voltou a ser galardoado, desta vez com medalhas de ouro (tangerina) e prata (menta e morango).