Albergaria-A-Velha: Município instala refeitório na Escola Básica do Sobreiro 22 fev 2017, 16:56 A Câmara de Albergaria-a-Velha vai instalar um espaço de refeitório na Escola Básica do Sobreiro para servir mais de 60 crianças do 1º ciclo, bem como do jardim-de-infância adjacente.



A obra foi adjudicada por 53.888 euros e tem um prazo de execução de 120 dias.



Acabarão, nessa altura, as deslocações à Associação de Infância D. Teresa onde as crianças almoçam.



O novo espaço, com uma área de 70 metros quadrados, terá 13 mesas para acomodar 52 crianças sentadas, um fogão e banca de cozinha. As refeições continuarão a ser preparadas pela IPSS, mas servidas no refeitório.

