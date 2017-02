Julgamento por tráfico de armas termina com duas condenações a prisão efetiva 22 fev 2017, 15:31 O julgamento da Operação Vouguinha, um processo relacionado com tráfico e detenção de armas, terminou no Tribunal de Aveiro com a condenação de dois dos 14 arguidos a prisão efetiva. As penas mais pesadas, de quatro anos, foram aplicadas a um mediador da comunidade cigana de Águeda, que é também instrutor de artes marciais e diácono numa igreja evangélica (tráfico) e a um outro arguido, neste caso com as penas parcelares de três anos por tráfico e outros três anos por detenção. O juiz presidente justificou a prisão efetiva para o primeiro porque já tivera "uma condenação anterior pelo mesmo crime e não servir de nada". No segundo caso, o acusado tinha na sua posse armas perigosas, nomeadamente duas granadas. O Tribunal condenou a prisão todos os 14 arguidos, embora dois deles tenham visto a pena substituída pelo pagamento de multas (720 e 840 euros). As restantes penas variam entre quatro anos e um ano e meio. Os arguidos estavam todos acusados de tráfico e detenção de armas. Cinco foram absolvidos do primeiro crime e sete do segundo. O acórdão considerou que se estava perante uma atividade de tráfico "moderada", diferenciada entre os arguidos, já relativa a factos antigos, embora com elevadas exigências de prevenção, atendendo a que a posse e venda de armas ilegais "é um factor perturbador e ligada a vários delitos". O coletivo de juizes valorizou a investigação baseada em escutas e sms, que apontava como como os mais ativos o instrutor de artes marciais e um seu filho, este condenado a dois anos e nove meses por tráfico. Um dos arguidosm que decidiu falar, igualmente aguedense, assumiu que negociou armas de fogo para ganhar dinheiro, incriminando um madeireiro seu conterrâneo, que também estava acusado, para além de compras e vendas com outros que não soube identificar. No primeiro caso, aludiu a "trocas" de armas por carros e material informático. Atualmente servente na construção civil, disse estar arrependido "do lapso que não devia ter cometido", negando apenas que uma caçadeira encontrada nas buscas à residência fosse sua. "Era dos herdeiros da casa", garantiu. Este processo resultou da Operação Vouguinha da PJ do Porto que motivou em novembro de 2011 três dezenas de buscas em Arouca, São João da Madeira, Feira, Albergaria-A-Velha e Águeda, culminando com a detenção de 11 indivíduos, à data com idades entre os 22 e os 50 anos, assim como a apreensão de nove armas de fogo (uma carabina, duas armas caçadeiras, cinco pistolas de calibre 6,35 e um revólver), duas granadas e cerca de duzentas munições. A Judiciária chegou aos suspeitos através de outra investigação, a Operação ´Guns N’Roses´, relacionada com tráfico de armas de fogo, a partir de apreensões feitas a assaltantes, no âmbito do qual viriam a ser julgadas 40 pessoas no tribunal da Maia. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

