Vale de Cambra: CDS questiona ministros sobre verbas relativas ao Fundo de Emergência Municipal 22 fev 2017, 11:51 Os deputados do CDS-PP eleitos por Aveiro, João Almeida e António Carlos Monteiro, questionaram o Ministro Adjunto no sentido de saber quando é que o Município de Vale de Cambra será ressarcido das verbas referentes à candidatura ao Fundo de Emergência Municipal. Em causa, o valor de 246.737,79 Euros, com vista a reparar os danos provocados nas infraestruturas rodoviárias municipais.



Nos dias 12, 13 e 14 de fevereiro de 2016, devido ao forte agravamento das condições meteorológicas, as regiões do Minho e do Douro Litoral estiveram em Alerta Amarelo.



Segundo a Autoridade Nacional de Proteção Civil, no dia 13 de fevereiro, o distrito de Aveiro foi o que mais ocorrências registou.



No período compreendido entre 12 e 14 de fevereiro o Serviço Municipal de Proteção Civil de Vale de Cambra registou 103 ocorrências, maioritariamente de desabamentos de terras e inundações, sendo as freguesias mais afetadas Macieira de Cambra, S. Pedro de Castelões e Rôge.



O pico de ocorrências decorreu entre 12 e 13 de fevereiro, sendo que pelos valores acumulados de precipitação ocorreram vários desabamentos que impediram a circulação na via pública. No dia 14, devido à descida acentuada das temperaturas nas zonas mais altas a maioria das ocorrências foram provocadas por gelo nas vias municipais, seguida de queda de árvores.



Atendendo ao elevado número de ocorrências registas no período referenciado, bem como à gravidade e dimensão dos danos e prejuízos em infraestruturas municipais – espaços públicos e vias rodoviárias –, a autarquia avançou com a reparação das situações que colocavam em causa a segurança e a livre circulação dos munícipes, com encargos financeiros que superaram os 457 mil euros.



A 7 de abril de 2016, e de acordo com nota do Conselho de Ministros, foi aprovada a Resolução que reconhece, para efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 58.º da Lei do Orçamento do Estado para 2016, como condições excecionais, os eventos climatéricos verificados em 4 e 5, 10 a 12 de janeiro de 2016, e entre 12 e 13 de fevereiro de 2016, que atingiram vários concelhos localizados nas áreas de atuação das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte e Centro.



Este reconhecimento deveria permitir o recurso ao Fundo de Emergência Municipal por parte das autarquias locais cujos equipamentos públicos sofreram danos não cobertos por apólice de seguros.



A 6 de julho de 2016, a Câmara Municipal de Vale de Cambra apresentou uma candidatura ao Fundo de Emergência Municipal no valor de 246.737,79 Euros com vista a reparar os danos provocados nas infraestruturas rodoviárias municipais.



Até à data, o município não recebeu qualquer comparticipação por parte do Fundo de Emergência Municipal. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)