Mata do Castelo, em Santa Maria da Feira, alvo de reflorestação 22 fev 2017, 11:42 Uma nova parcela da Mata do Castelo, em Santa Maria da Feira, vai ser rearborizada dia 5 de março.



É mais uma ação do "Futuro – projeto das 100.000 árvores na Área Metropolitana do Porto".



Segundo a edilidade feirense, as árvores – todas nativas – serão fornecidas pelo Programa Floresta Comum e pelo Viveiro de Árvores e Arbustos Autóctones do "Futuro".



A preparação da área para plantação e o material de proteção foram apoiados pela Fundação Yves Rocher, no âmbito do mecenato ao "Futuro".



A empresa Mr. & Mrs. Cork ofereceu 200 estacas e protetores individuais para as árvores instaladas.



A intervenção na Mata do Castelo iniciou-se em 2016, com os trabalhos de controlo das espécies invasoras que dominavam toda a área e com a plantação de 651 árvores, que registaram uma taxa de sobrevivência de 96%.



Este ano, o objetivo é alargar a área de intervenção, com a plantação de mais 650 árvores e arbustos numa segunda parcela de cerca de 1,2 h. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)