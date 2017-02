Alunos de Design da UA conquistam 1º e 3º lugares no Guilherme Award 21 fev 2017, 23:58 Um primeiro lugar, um terceiro e ainda uma menção honrosa. Os estudantes do terceiro ano da licenciatura em Design da Universidade de Aveiro (UA) arrebataram no Guilherme Award, categoria “Estudantes do Ensino Superior”, concorrendo com estudantes de outras escolas superiores de Design nacionais. A distinção é atribuída no âmbito do projeto Associative Design da Associação das Indústrias de Madeira e Mobiliário de Portugal (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)