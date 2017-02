Apresentação do livro "A Frota Portuguesa do Bacalhau: Uma História em Imagens” 21 fev 2017, 23:47 No dia 25 de fevereiro fala-se essencialmente de navios no Museu Marítimo de Ílhavo. Em particular, sobre os navios eternizados por Jean-Pierre Andrieux no livro que o Museu lança neste dia: "A Frota Portuguesa do Bacalhau: Uma História em Imagens”. Mais informação aqui Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)