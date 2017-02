Revigrés conquista o "penta" no campeonato dos prémios internacionais de design 21 fev 2017, 18:39 A Revigrés marcou presença na Gala dos German Design Awards, em Frankfurt, na Alemanha, para receber o Prémio German Design Award Special 2017, atribuído à coleção "Cromática".



Depois de mais esta distinção, a empresa de Águeda "torna-se na primeira empresa portuguesa de revestimentos e pavimentos cerâmicos a constar do prestigiante Catálogo Excellent Product Design, juntando-se a marcas internacionais como a Audi, Volkswagen, Bentley, Osram, Mercedes, BMW, Bosch e Porsche, entre outras".



Organizado pelo German Design Council, é uma das mais prestigiadas competições de design em todo o mundo e tem como objetivo descobrir, apresentar e homenagear soluções originais de design.



Nesta edição, o júri internacional - constituído por representantes das áreas da indústria, ciência e design - avaliou mais de 4 mil projetos de cerca de 50 países, para distinguir os mais diferenciadores.



Com o Prémio German Design Award 2017, a Revigrés conquista o "penta" no campeonato dos prémios internacionais de design, contando já com os Prémios Red Dot Design Award 2015, iF Design Award 2016, Good Design Award 2015 - atribuído pelo The Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design - e Prémio A´ Design Gold Award 2014.

