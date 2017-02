O PS de Aveiro relativiza o afastamento de Gil Nadais das opções para cabeça-de-lista. O autarca de Águeda, onde não poderá ser recandidato, por atingir o limite de mandatos, decidiu declinar o convite da concelhia aveirense para concorrer pela cidade capital de distrito.



Embora sem se referir ao edil aguedense, a seção ´rosa´ de Aveiro garante não só que não foi apanhada ´descalça´, como mantém a normalidade do processo, colocando-se em contraponto ao que tem sucedido na coligação PSD-CDS que gere o município.



"Nunca fomos ´candidatura de homem só´. O plural constrói-se com todos. Não deixamos uma boa solução de parte. Não temos as estruturas distritais contra as concelhias, nem uma ou outra contra qualquer putativo candidato. Estamos juntos para ganhar Aveiro", refere uma nota divulgada pelo Facebook.



"Até à data, que se saiba, não foi apresentada nenhuma candidatura neste âmbito. Portanto, deduz-se que partidos e, eventualmente, movimentos cívicos estejam a preparar-se para se apresentarem ao eleitorado. O Partido Socialista não é exceção na assunção das suas responsabilidades", lê-se ainda.



A concelhia diz também que o PS é um "partido aberto à diversidade de opiniões, à transparência de processos, livre no pensamento e na ação", que "tem merecido as maiores atenções sobre a preparação do processo autárquico em curso".



"Isto é algo que voltamos a registar com agrado; engrandece ainda mais tudo o que vem sendo feito e a esperança que Aveiro tem nas soluções que protagonizamos", conclui o comunicado.