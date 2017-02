A ASM, um dos maiores grupos nacionais do sector da metalomecânica, decidiu criar um centro de formação profissional.



A empresa, com sede em Sever do Vouga, conta, atualmente, com cerca de três dezenas de vagas para as quais enfrenta dificuldades em encontrar candidatos.



"É uma das grandes restrições da nossa atividade, neste momento, a necessidade de trabalhadores qualificados que não temos", assumiu Adelino Silva Matos, CEO da ASM Industries.



"Estamos a criar um centro de formação interno, em colaboração com outras entidades, para sermos nós a formar esses colabodores, incluindo indeferenciados", explicou o gestor.



A A.Silva Matos já está a recrutar, na vertente especializada / nível médio, operários no estrangeiro.



"Grande parte da massa crítica portuguesa - fabril, técnica e de gestão - saiu do País, estamos preocupados. Encontram melhores condições em obras grandes no estrangeiro", referiu Adelino Silva Matos, filho do fundador da empresa.



Nas últimas duas semanas, foi possível encontrar uma dezena de candidatos. O grupo ainda procura mais 30, entre soldadores, serralheiros, pintores, eletricistas, operadores de calandra, operadores de oxi-corte e técnicos de manutenção.



Vagas para integrar, nomeadamente, na ASM Energia, que é já o maior produtor português de torres eólicas, devido a um investimento em curso de mais cinco milhões para aumentar produção em 40%.

