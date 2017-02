Penas de quatro anos e meio, suspensas, para incendiários 21 fev 2017, 14:44 A autora confessa de fogos florestais em Oliveira do Bairro foi condenada a quatro anos e meio de prisão, que ficou suspensa com a obrigação de retomar atividade laboral e acompanhamento médico, em caso de necessidade, devido a problemas de depressão. A mulher de 52 anos, que assumiu u a autoria de dois crimes de incêndio florestal agravado, viu cessar também a medida de coação a que estava sujeita, no caso pulseira electrónica. "Não tem antecedentes, mostrou arrependimento e não soube explicar concretamente porque ateou fogo, a não ser um problema de depressão que pode resultar em fazer coisas mal pensadas. Mas a sua vida dá-nos esperança que pode cumprir a pena em liberdade", referiu a juíza presidente. Os casos ocorreram na envolvente da zona industrial de Bustos, Oliveira do Bairro, no passado mês de agosto, pondo em risco uma área extensa de eucaliptal, mato, bem como casas e instalações fabris. Valeu a pronta intervenção dos bombeiros ao atacar as frentes em chamas, conseguindo evitar danos maiores. "Se o arrependimento matasse...estou muito arrependida", disse ao falar no início do julgamento, atribuindo os atos a um período de descontrolo emocional motivado pelo suicídio de um amigo. A arguida, operária fabril desempregada, divorciada, a viver com um companheiro, mãe de dois filhos já autónomos, encontrava-se sujeita a prisão domiciliária, depois de algum tempo em prisão preventiva."O que aconteceu não volta a suceder, tenho consciência do mal, nunca mais na minha vida", assegurou, adiantando que "a povoação estava longe". Os incêndios deflagraram pelas 20:00, de 13 agosto. A mulher, sem antecedentes, dirigiu-se no carro do companheiro munida de caixa de fósforos, com propósito de atear fogo na zona industrial de Bustos. Chegada a um eucaliptal com mato crescido, acendeu um cigarro, atirou o fósforo para o terreno bem como o cigarro, pegando fogo, assim, a uma área quando a temperatura ainda estava alta, na ordem dos 25 graus, com baixa humidade e uma brisa. Segundo a acusação, a incendiária ausentou-se assegurando que o mato estava a arder. E ateou novo fósforo em outro ponto. Quando fugia, foi avistada por operários fabris que tomaram nota da matrícula do carro.Os bombeiros, que estavam próximos num rescaldo de outro fogo, combateram as frentes de incêndio que destruiram cerca de 1600 metros quadrados de floresta, num caso, e 100 metros quadrados no outro. Trabalhador agrícola obrigado a tratar alcoolismo Ainda no Tribunal de Aveiro, um trabalhador agrícola de 55 anos foi hoje também condenado a quatro anos e meio por atear fogo a floresfa, em Calvão, Vagos, ao final da tarde de 12 de agosto passado, munido de isqueiro e produto acelerante. Embora contrariado, admitiu durante o julgamento a autoria dos factos. A pena ficou suspensa com a obrigação de tratar o problema de alcoolismo. O homem fugiu do local de bicicleta, deixando mato a arder pondo em risco uma extensa área florestal. No entanto, graças aos bombeiros, as chamas foram dominadas sem necessida de grandes meios. Quase 40 soldados da paz das corporações de Vagos, Aveiro e Ílhavo estiveram envolvidos no combate às chamas. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

