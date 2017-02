Um homem acusado do furto de vários bustos na via pública e dezenas de artigos religiosos em bronze de cemitérios, admitiu hoje, no Tribunal de Aveiro, o seu envolvimento no caso, mas ressalvou que só participou em três assaltos. O arguido está acusado de dez crimes de furto, em coautoria com outros dois homens, um dos quais encontra-se em parte incerta, tendo sido ordenada a separação do processo, e o outro deu autorização para o julgamento decorrer na sua ausência. (ler artigo).