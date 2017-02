PCP diz que é "dever do Governo garantir a reabilitação de toda a Linha do Vouga" 20 fev 2017, 21:23 O PCP anunciou hoje o lançamentop de uma "acção inter-distrital em defesa da Linha do Vouga".



Segundo os comunistas, irá ser dada "continuidade a uma intervenção de muitos anos" para a modernização do troço ferroviário envolvendo as Organizações Regionais de Aveiro e Viseu.



"Com esta iniciativa, o PCP pretende sublinhar a necessidade, quer para as populações, quer para o sector empresarial (particularmente o produtivo), da reabilitação, defesa e modernização de toda a Linha, ou seja, de Aveiro a Espinho e de Viseu a Sernada (com respectivo enlace entre os dois segmentos)", lê-se no comunicado que imputa a "responsabilidade" pela degradação aos sucessivos governos PS/PSD/CDS, "com particular destaque para o último Governo PSD/CDS".



O PCP lembra que a direita "proclamou mesmo a intenção de a extinguir" e "não deixa de resultar curioso que agora, em ano eleitoral, apareçam destacados dirigentes e/ou autarcas destas forças políticas a defender a linha".



As propostas de reabilitação entre Oliveira de Azeméis e Espinho, com adesão a nova forma de bilhética, "não correspondem às necessidades das populações e ficam muito aquém do que se exige".



O PCP considera que a intervenção na Linha do Vouga "não pode ficar dependente dos critérios de entidades externas ao país ou estritamente regionais", sendo"dever do Governo garantir a reabilitação de toda a linha".



O PCP adianta que "apresentou na Assembleia da República um projecto de resolução, defendendo precisamente a reabilitação, defesa e modernização da Linha".

