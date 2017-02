Gang do bronze julgado por furtos e recetação 20 fev 2017, 19:20 Cinco arguidos, entre os quais uma mulher, começam a ser julgados, esta terça-feira, no Tribunal de Aveiro por envolvimento em furtos de centenas de peças. O trio residente em Albergaria-A-Velha e Oliveira de Azeméis que fazia os assaltos com apoio de uma carrinha Audi A4 tinha como alvo principal cemitérios. Mas os larápios apanhados em 2012 em flagrante no Bunheiro, Murtosa, também não hesitavam em lançar mão a estátuas em bronze por toda a região de Aveiro. Além do sentimento de insegurança causado pelos furtos, que sucederam-se regularmente durante mais de um ano, as comunidades afectadas ficaram, em muitos casos, sem peças também com valor sentimental, nomeadamende por resultarem de homenagens a figuras locais. As peças teriam como destino um casal de sucateiros de Águeda, que responde por recetação. Nas instalações dos arguidos, o Núcleo de Investigação Criminal de Ovar da GNR recuperou cerca de 200 peças, muitas das quais já cortadas para reciclagem. As placas, bustos em bronze e imagens religiosas foram avaliadas em mais de 70 mil euros.

Os arguidos tinham à data entre os 18 e os 25 anos. "Movimentavam-se numa grande área e com conhecimento dos locais, como que se especializaram nestes furtos", referiu na altura fonte da guarda. A GNR desvendou a origem de alguns objetos furtados, por fotografias fornecidas aquando de queixas feitas após o desaparecimento. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)