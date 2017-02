Águeda entre os cinco municípios finalistas do "Prémio Boas Práticas de Participação" 20 fev 2017, 18:26 O município de Águeda é um dos cinco finalistas do "Prémio Boas Práticas de Participação", onde concorre com o projeto Águeda Living Lab.



Terminou a 31 de janeiro o período de avaliação pelo júri das catorze candidaturas. As cinco práticas finalistas são, de = a 10, a Biblioteca Humana de Valongo (8,48); - Eco Parlamento de Guimarães (8,12); - Águeda Living Lab (7,92); - Orçamento Participativo da Lourinhã (7,87) - Orçamento Participativo da União de Freguesia de Massamá e Monte Abraão (7,67).



Durante o mês de outubro de 2016 foram apresentadas as candidaturas de 14 práticas de participação nacionais, que foram analisadas por um júri independente constituído por quatro entidades: Associação In Loco, Centro de Estudos Sociais, Secretaria de Estado para a Cidadania e Igualdade e Observatório Internacional da Democracia Participativa (América Latina, Prefeitura de Porto Alegre).



A decisão quanto às práticas vencedoras (um vencedor e uma menção honrosa atribuída ao segundo lugar) será tomada tendo por base a pontuação atribuída pelo júri e os resultados da votação pública, tendo cada uma delas um peso de 50%.



Águeda foi o município vencedor da primeira edição, em 2016, do Prémio Nacional de Boas Práticas de Participação com a também primeira edição do Orçamento Participativo. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

