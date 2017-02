Detidos autores de furtos em São João da Madeira e Ovar 20 fev 2017, 18:08 A PSP deteve em São João da Madeira, a 16 de feveireiro, dois homens, ambos de 33 anos, em cumprimento de mandados originados pela suspeita de vários crimes de furto de veículos e no interior de estabelecimentos comerciais.



Segundo informação do relatório semanal da polícia, a um dos detidos ficou em prisão preventiva e o outro obrigado a apresentações semanais na esquadra da área da sua residência, bem como sujeição a tratamento de desintoxicação ao álcool.



A PSP dá conta de que a 18 de fevereiro, pelas 20:45, um outro homem, de 37 anos, que foi entregue sob detenção por furto de um computador portátil do interior de um gabinete do Centro de Saúde de Ovar.



"O computador foi recuperado e entregue à coordenadora do referido Centro, que desejou procedimento criminal contra o suspeito", refere a polícia. Ainda por Ovar, o relatório semanal informa que no dia 19 de fevereiro, pelas 17:26, a PSP deteve um homem, de 67 anos, por suspeita da prática do crime de atos exibicionistas. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

