A Ubiwhere, uma empresa de software e de Investigação & Desenvolvimento (I&D) abriu novas instalações na cidade de Aveiro. É um dos marcos destacados pelo relatório anual da tecnológica hoje divulgado.



A empresa atua nas áreas de smart cities, telecomunicações e ´Internet do Futuro´. Fundada em 2007, além de Aveiro, possuiu escritórios nas cidades dee São João da Madeira e Coimbra.



"A empresa coopera com empresas de tecnologia líderes a nível nacional e internacional, que valorizam a parceria e reconhecem a contribuição de grande escala da Ubiwhere para os seus projetos criativos e inovadores", refere uma nota de imprensa.



No ano da comemoração do 10º aniversário, a Ubiwhere adianta que vai "continuar a apostar em investigação e desenvolvimento de tecnologias de ponta, mantendo a sua estratégia alinhada com foco nas reais necessidades dos seus clientes".



A estratégia passa pela "diferenciação do desenvolvimento com alto impacto económico e científico", refere Rui Costa, CEO.