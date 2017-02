O Navio-Museu Santo André, pólo do Museu Marítimo de Ílhavo, vai ser rebocado, amanhã, para os estaleiros da Navalria onde ficará até março a beneficiar de trabalhos de manutenção regulares orçados em 87.366 euros.



"Após esta intervenção, o Navio-Museu Santo André reabrirá ao público em abril, apto a valorizar a celebração dos 80 anos de vida do Museu Marítimo de Ílhavo", refere uma nota de imprensa do município local.



A funcionar como museu desde agosto de 2001, o antigo arrastão Santo André é considerado "um elemento chave no perpetuar da memória e da história da oesca do bacalhau, tendo sido já visitado por cerca de 380.000 pessoas", assumindo-se como uma aposta da Câmara "promoção e conservação do património" do município que tem como lema "O mar por tradição".