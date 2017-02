Cerca de 450 estudantes do Secundário vão viver Dia Aberto da ESTGA 20 fev 2017, 13:36 O lançamento da obra de reabilitação dos edifícios das residências estudantis da Escola é um dos momentos altos da sessão solene do Dia Aberto da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda (ESTGA) que decorre quarta-feira, 22 de fevereiro, a partir das 14h00. Do programa do dia faz igualmente parte um conjunto de atividades práticas para dar a conhecer a oferta formativa desta Escola da UA e as particularidades do seu modelo de ensino (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

