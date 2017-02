Suspeito de assalto diz que passava no local mas não foi o autor 20 fev 2017, 10:50 Um homem de 42 anos, servente de pedreiro, alegou que está inocente do assalto a uma residência em Estarreja que lhe é imputado. "Passava nessa rua à hora que é dita, mas nunca entrei na casa em questão. Nunca ia arriscar assaltar, sabendo que vivia lá gente", disse. O arguido começou a ser julgado esta segunda-feira no Tribunal de Aveiro por furto qualificado. Os factos remontam ao início da madrugada de 14 de agosto passado. Segundo a acusação, o indivíduo arrombou a porta das traseiras e foi surpreendido a sair pelo casal residente, colocando-se em fuga. Acabaria intercetado pela GNR, alertada pelos moradores, algum tempo depois. Os militares recuperaram num campo de milho uma mala com os objetos furtados, nomeadamente um computador, uma máquina fotográfica e um telemóvel totalizando um valor de cerca de 2150 euros. O arguido, que cumpriu duas penas de cadeia por furtos quase seguidas entre os 18 e os 29 anos de idade, consumidor de haxixe, explicou ao tribunal que na altura da detenção pela Guarda estava a regressar a casa de um café, seguindo na rua com uma bicicleta pela mão. Os donos da casa assaltada tinham informado a GNR que o "vulto vestido de branco" avistado tinha fugido de bicicleta e indicaram o local onde tinha sido largada a mala com os objetos furtados. Em tribunal, o proprietário relatou como deu com o suspeito já no exterior e segui-o até a patrulha chegar. "Depois de largar a mala para o milho, passou por nós como se nada tivesse acontecido", referiu. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

