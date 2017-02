Quercus tem nova direção regional de Aveiro 20 fev 2017, 08:28 Raul Rodrigues da Silva foi eleito presidente do Núcleo Regional de Aveiro da Quercus na Assembleia Geral realizada a 17 de fevereiro. Abel José Guimarães Barreto será o tesoureiro e Paulo da Cruz Almeida o secretário. Armando Jorge Carvalho Ferreira, Dora Maria Carneiro Andrade Tavares de Oliveira e Jorge Manuel Morais integram a direção como vogais. O núcleo definiu para o biénio 2017-2019 "como prioridades fundamentais" a promoção da preservação da biodiversidade e a valorização sustentável do território, "com o estabelecimento de parcerias para a definição de estratégias locais de conservação da biodiversidade e de adaptação às alterações climáticas, que envolvam ativamente as comunidades locais". Raul Rodrigues da Silva, o novo presidente do Núcleo, tem 36 anos, é natural de Fermentelos, Águeda. É professor, com atividade na Quercus desde 2006. É membro da atual direção nacional. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

