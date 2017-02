A comunidade académica está a ser desafiada a participar "ativamente" na definição da nova estratégia da Universidade de Aveiro (UA).



A reitoria agendou para 22 de fevereiro, às 15:30, o primeiro debate sobre os caminhos a trilhar no "futuro próximo" pela instituição de ensino superior.



O processo de audição organizado pelo Conselho Geral pretende, também, ouvir personalidades externas "sobre o papel das universidades e realização de uma análise SWOT", esta última centrada na caracterização das oportunidades e eventuais ameaças.



O debate de terça-feira será lançado com as intervenções de Marçal Grilo, presidente do Conselho Geral, e do Pró-reitor Joaquim da Costa Leite.



Pretende-se recolher opiniões e perspetivas sobre o que se espera das universidades e em particular sobre o papel da UA, alcançando a perceção mais exacta possível dos desafios que podem surgir pela frente.



O documento de trabalho permitirá ao Reitor e à equipa reitoral "repensar e reequacionar a estratégia que vem sendo adotada e seguida".



O Conselho Geral desenvolveu já nos últimos um conjunto de outras iniciativas internas, designadamente a revisão dos estatutos e a análise e discussão do funcionamento e dos planos de atividade de muitos dos departamentos.