António Costeira *

Assinalamos o 62º aniversário da emancipação de São Jacinto. Integrada até meados do século XIX em Ovar, mais tarde em Aveiro mas à então freguesia da Vera Cruz, hoje União de Freguesias da Glória e Vera-Cruz, assumindo a sua identidade e percorrendo o seu próprio caminho desde 16 de fevereiro de 1955. A partir desse dia, passou então a ser São Jacinto, freguesia do concelho de Aveiro, que muito nos honra.

Assinalamos hoje o que São Jacinto já foi, e o que queremos venha a ser, reconhecendo o seu vanguardismo, á qual todos temos o orgulho de pertencer.

Esta cerimónia anual presta-se a uma inevitável reflexão social, mas sobretudo é um momento que nos inspira a celebrar com a nossa comunidade, com a nossa terra e com as nossas gentes e, ainda, assinalar as suas virtuosidades.

São constantes os desafios que se colocam aos autarcas, quer da freguesia, quer do município, no sentido de elevar e aperfeiçoar o desenvolvimento de São Jacinto, melhorando a qualidade de vida de todos aqueles que escolheram São Jacinto para viver. A todos os autarcas que ao longo dos anos têm lutado para que São Jacinto seja hoje o que é, os nossos sinceros agradecimentos.

Não menos relevante e prioritário é evidenciar aquilo que temos de genuinamente bom: a grande riqueza e o valor das nossas gentes, do nosso pequeno mas diverso território, onde a Área Militar e a Reserva Natural se tocam através do povoado, onde a Ria e o Mar são partes importantíssimas para o desenvolvimento da freguesia; dos genuínos costumes do nosso povo, das nossas instituições; da atividade cultural e desportiva que é desenvolvida, e sobretudo da vocação turística que São Jacinto tem e pretende afirmar de uma vez por todas.

Há cerca de três anos e alguns meses atrás, quando iniciámos funções para este mandato, referimos com bastante enfâse que não seria um mandato virado para as obras do alcatrão ou do cimento, mas, tendo em conta o momento critico que as famílias atravessavam seria um mandato virado para as pessoas, para as suas dificuldades, onde a parte social seria uma prioridade. E é o que está a acontecer. Pautámos o nosso trabalho no desenvolvimento social, ajudando as famílias e as pessoas, mostrando o nosso empenhamento, a nossa preocupação às situações que foram aparecendo, sempre com o intuito de as solucionar ou tentar fazê-lo.

O apoio que demos a todas as famílias com o pagamento integral dos livros escolares a todos os alunos desde o 1º ao 12º ano. Em cada ano, por cada filho a estudar cada família poupou em média 260 €, montante importante para a gestão financeira familiar. Mais do que uma ajuda financeira, garantimos a possibilidade a cada criança e jovem ter a possibilidade de ter ao seu dispor os elementos essenciais para que a educação seja considerada uma prioridade.

O apoio que demos e continuamos a dar aos idosos na compra dos medicamentos. Foi uma decisão meritória, que já vai no seu terceiro ano consecutivo e que viu este ano melhorado o apoio que está atualmente em 35% do valor a pagar ao serviço nacional de saúde, permitindo a todos os necessitados a partir dos 60 anos de usufruírem desse apoio. Mais do que um apoio financeiro é sabermos que não há ninguém em São Jacinto, com idade igual ou superior a 60 anos, que se possa queixar de não ter acesso aos medicamentos por não ter capacidade financeira para adquirir os mesmo que necessita no dia a dia.

O apoio com as infraestruturas que damos à Seção de São Jacinto dos Bombeiros Novos de Aveiro, em que assumimos os encargos com os gastos de água e luz do quartel, compensado com um subsídio mensal de 400 €, para complementar o apoio que já é dado pela Câmara Municipal, para que o socorro à população não falhe. Mais do que justo é garantirmos que a população de São Jacinto tenha serviço de assistência 24/horas/dia.

Os campos de férias que organizamos nas férias da Páscoa, em que temos sempre entre 40 e 50 inscrições de jovens. A única verba que os participantes pagam é o seguro (5 €/cada), pois tudo o resto é gratuito. É uma semana diferente para estas crianças e jovens que privilegiam o contato entre eles com a realização de atividades lúdicas e de lazer, onde o apoio das instituições que colaboram são fundamentais como são o caso do Regimento de Infantaria 10, Guarda Nacional Republicana, Centro Social e Paroquial de São Jacinto, Reserva Natural das Dunas de São Jacinto, Grupo de Teatro Amador de São Jacinto, Associação Desportiva e Cultural de São Jacinto, Grupo de Escuteiro Marítimos de São Jacinto, Centro de Formação Ambiental de São Jacinto e a Paróquia, para além de todos os voluntários que nos apoiam gratuitamente.

Os apoios nas várias vertentes que damos à Escola do 1º CEB de São Jacinto, bem como ao Jardim de Infância e ao Centro Social e Paroquial de São Jacinto, com a realização de alguns trabalhos que decorrem ao longo do ano.

Portanto meus senhores e minhas senhoras, o que anteriormente dizia acerca de privilegiar a parte social, não descurando, no entanto a outra vertente foi pura realidade e em boa hora o fizemos.

Mas é certo que também precisamos de valorizar o nosso território, criando mais e melhores condições de vida a todos aqueles que cá moram, àqueles que cá construíram a sua casa e ainda àqueles que gostariam de vir viver para São Jacinto e só não o fazem porque ainda nos falta alguma coisa.

Na presença do Sr. Presidente da Câmara, não poderia deixar de passar a ocasião para lhe dizer o quanto São jacinto necessita de resolver alguns problemas que se arrastam no tempo e que infelizmente não foram ainda solucionados.

Todos temos consciência e por ocasião dos aniversários da freguesia nunca me esqueço de o lembrar que São Jacinto, devido à sua situação geográfica, ao facto de não possuir indústria só lhe resta um caminho. Investir e apostar no Turismo. Penso que isso não será novidade para ninguém.

Mas para que tal aconteça a construção do porto de pesca terá que ter um fim. Sabemos que os erros do passado demoram o seu tempo a corrigir, mas Sr. Presidente, o Sr. sabe o quanto é necessário para a classe piscatória (cada vez menor é verdade) a conclusão desta obra. Sei do seu empenhamento porque já mo transmitiu, mas a conclusão deste equipamento é o ponto de partida para que definitivamente possamos olhar para o Turismo de outra forma.

E digo isto porque efetivamente não pode haver turismo sem infraestruturas. A acomodação dos pescadores e das suas embarcações em local próprio permite a libertação da baía de São jacinto para se iniciar então a procura de investimento para a tão desejada marina para barcos de recreio de pequena e grande envergadura. Será assim. Sem isto é de todo impossível pensar o que quer que seja.

Com a marginal bastante apelativa e muito concorrida, nomeadamente aos fins de semana e no Verão, com o Turismo Militar, surgirão sem dúvida investimentos, ao nível da hotelaria peças indispensáveis para o Turismo sustentável.

A valorização da nossa praia, dos espaços de lazer, das áreas desportivas e dos espaços comuns, onde o Turismo terá obrigatoriamente que predominar é nossa obrigação melhorá-lo a cada dia que passa.

Realmente somos uns privilegiados por ter uma praia, de alguma forma selvagem, onde predominam os passadiços de acesso ao areal e que que a cada ano que passa aumenta os seus utilizadores. Tal é uma constatação. A qualidade do areal, da água onde se agregam as excelentes dunas são fatores determinantes para que isso aconteça. Há efetivamente que criar mais motivos de atração para as pessoas.

Já não somos assim tão privilegiados, pelo facto de estarmos territorialmente situados longe da sede do concelho, o que nos obriga a utilizar com bastante frequência os transportes públicos. E abordando a questão dos transportes, que entraram em funcionamento a 1 de janeiro sob nova gestão, apraz-me dizer que em termos gerais funcionaram com normalidade, com os mesmos horários, sem atrasos, necessitando de alguns ajustes, conforme oportunamente demos conta disso ao Sr. Presidente da Câmara. A questão da validade do bilhete é importantíssimo para as pessoas da freguesia. O título não pode ter só a validade de 24 horas. O preço que as pessoas que se dirigem às Gafanhas pagam deverá ser ajustado, devendo ter como teto máximo o valor que se paga até Aveiro. Deverá haver consonância entre os autocarros e o Ferry/lancha, para que ninguém fique a aguardar pelo transporte seguinte.

Foram estas as situações que detetámos, que entendemos deverão ser corrigidas porque efetivamente é uma questão de justiça social e disso solicitava ao Sr. Presidente o seu empenhamento para que a partir de março estas questões possam estar solucionadas.

De apoio aos transportes já foi colocado o abrigo do lado do Forte da Barra, situação que estava pendente há algum tempo, mas que felizmente já está resolvida, melhorando em muito o apoio ao utente dos transportes..

Há entretanto outros problemas que nos preocupam e que nos levam a tomar consciência da necessidade em os resolver.

Falo da segurança da EN 327, na qual frequentemente há acidentes, infelizmente com perdas humanas. A segurança dos automobilistas é uma necessidade urgente, uma vez que em caso de acidente ou mesmo despiste dificilmente a viatura não parará na Ria. Tem sido uma preocupação constante da Junta de Freguesia dar conta disso mesmo às Infraestruturas de Portugal.

Refiro-me também à situação dos semáforos em São Jacinto, os quais avariam com alguma frequência e que deve ser estudada a melhor solução para os mesmos, sem esquecer no entanto a colocação das bandas de abrandamento antes dos cruzamentos

Em termos de gestão corrente e que interfere com a população da freguesia, não posso deixar de me congratular com a redução do IMI de 0,5 para 0,45%, o que equivale a uma redução de 10% sobre o valor que cada um de nós paga pela nossa casa. Pedia, no entanto, ao Sr. Presidente da Câmara, não só pela importância do mesmo, mas por uma questão de justiça social que é a tão necessária revisão dos coeficientes de localização, que influenciam o valor que cada um de nós paga. Falando das praias mais próximas, nomeadamente Barra, Costa Nova, Torreira e Furadouro, estas acabam por ter coeficientes mais baixos se comparado com as infraestruturas existentes em São Jacinto, por isso uma revisão é a situação mais acertada para repor a verdade.

Falando dos contratos de delegação de competências que assinámos com a Câmara Municipal, o 1º para o 2º semestre de 2016 e o segundo para o 1º semestre de 2017, a Junta de Freguesia congratula-se com a efetivação dos mesmos, nos quais são reconhecidos a eficaz e importante intervenção das Juntas de Freguesia na resolução dos problemas que no dia a dia se deparam, como são a manutenção das zonas verdes, pequenas reparações em passeios, limpeza de berma e de valetas, entre outros. Estes contratos são de primordial importância para a Câmara e para as Juntas, porque só assim será possível manter os espaços públicos em melhores condições. É de salientar, também o facto das transferências efetuadas por parte da Câmara serem feitas antes da realização dos trabalhos, o que beneficia quem os faz e demonstra uma confiança entre as duas entidades.

Antes de terminar esta minha intervenção alusiva ao dia de hoje, gostaria de agradecer ao Sr. Presidente da Câmara o facto da Rua da Saudade já ter sido pavimentada, e de lhe sugerir que com a urgência possível, e porque também consta do Plano e orçamento para 2017, que avance com os trabalhos de remodelação da Extensão de Saúde de São Jacinto, uma vez que o edifício está bastante degradado e necessita de uma intervenção urgente.

Também, importante seria, dar vida à nossa terra. Já lhe lancei esse desafio no ano passado que seria dar vida aquela sala de visitas que é a marginal. Na altura pedia a possibilidade da realização de uma festival gastronómico, por forma a chamar à terra pessoas de todos os locais, bem como animação de Verão aos fins de semana. A realização de um concerto musical no Verão, por forma a voltar a colocar São Jacinto no mapa destes eventos. A Junta de Freguesia será sempre parceira ativa e poderá sempre contar connosco. Será sempre uma aposta ganha.

Por último uma palavra de incentivo de reconhecimento pelo trabalho feito, ás associações da nossa freguesia e às entidades que desenvolvem trabalhos de cariz social e que muito engradecem a nossa terra. Atualmente não é fácil ser dirigente associativo ou exercer funções não remuneradas em prol dos que mais necessitam. Ao trabalho que vocês desenvolvem à participação ativa que têm neste pequena mas grande freguesia, o meu obrigado.

E termino com uma frase de Steve Jobs que me diz muito: “ A única maneira de fazer um ótimo trabalho é amando aquilo que se faz”



* Presidente da Junta de Freguesia de São Jacinto, discurso no âmbito do 62º aniversário da freguesia.