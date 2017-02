Futebol distrital: Vitória sofrida do Beira-Mar vale terceiro lugar 19 fev 2017, 17:54 O Beira-Mar ganhou esta tarde ao Avanca por 2-0, golos apontados na segunda parte, subindo à terceira posição (42 pontos) do campeonato da primeira divisão distrital Os aveirenses somaram a terceira vitória consecutiva perante um adversário que criou muitas dificuldades e dispôs de oportunidades, as duas mais flagrantes em cada parte (Bruninho e Tiago) não resultaram em golo graças ao guarda-redes Samuel. Da primeira parte, fica para a história a ´bomba´ de Cílio na trave. Óscar, no ressalto, também falhou o alvo. Mortágua, aos nove minutos da segunda parte, aproveitou um alívio após canto para, na área, desferir um remate bem colocado, abrindo o marcador. Os aveirenses desperdiçaram ocasiões de perigo, nomeadamente duas finalizações de Óscar, e ainda viram o Avanca a fazer uma pressão final muito intensa para tentar chegar ao empate. O segundo golo foi apontado por Bruno Ribeiro já ao cair do pano depois de tirar a bola ao guardião visitante, que estava adiantado no meio campo. O Beira-Mar começou a partida com Biscaia; Pedro Moreira, Hernâni, Nuno cruz, Bruno Lopes; Mortágua, João Paulo, Jorge; Alexis, Cílio, Óscar Lopes (jogaram ainda João Dias, Castro, Bruno Ribeiro).



Pelo Avanca, entraram em campo Rui Pedro; Márcio, Tiago Amaral, Hugo Antunes, Bruninho; Tarola, Diego, bruno, Carlitos; Horário, Carlos Pesquinha. No campeonato, registo para a derrota do Esmoriz em Albergaria-A-Velha (4-1). A formação da Barrinha reparte agora a liderança com o Espinho (46 pontos), que em casa venceu por 2-0 ao Lamas [mais informação]. Treinadores "Mostrámos que conseguimos jogar no campo todo, a única coisa que correu mal foi não termos marcado. O Beira-Mar teve a sorte do jogo" - André Silva (Avanca) "Tivemos dificuldade em ultrapassar a estratégia do Avanca, que se jogasse sempre assim não estaria na posição que está. Não fomos assertivos no meio campo e jogámos, em certos momentos, mais com o coração. Mas acontece com as grandes equipas vencerem assim. Tivemos seis ausências nos últimos dois jogos" - Augusto Semedo (Beira-Mar) Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

