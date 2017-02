Murtosa: Beneficiação da Rua da Béstida 18 fev 2017, 22:11 A Câmara Municipal da Murtosa iniciou, recentemente, a empreitada de beneficiação da Rua da Béstida, na Freguesia do Bunheiro. A intervenção, adjudicada pelo valor de 296.535,00€ (duzentos e noventa e seis mil quinhentos e trinta e cinco euros), contempla a requalificação profunda do arruamento, com construção de passeios, ciclovia e rede de águas pluviais, para além da repavimentação integral da via, numa extensão de cerca de 1300 metros. Para além do incremento das condições de segurança, conforto e acessibilidade de todos os que circulam na via, esta intervenção é igualmente relevante na continuidade da implementação da rede ciclável do Município, conforme preconizado no projeto Murtosa Ciclável, na medida em que a Rua da Béstida constitui um dos principais eixos de ligação entre a área urbana e os percursos de fruição da natureza, junto à Ria de Aveiro. Assim, o estabelecimento de uma ciclovia neste arruamento, possibilitará a interligação entre a ciclovia da EN 109-5, na “rotunda do Esteiro” e o percurso nascente do NaturRia, que se inicia na ponte da Varela e que passa pelo Cais da Béstida Para o efeito, a empreitada contempla, também, a construção de um troço de ciclovia na Rua do Esteiro, que ligará a extremidade nascente da Rua da Béstida à já citada “rotunda do Esteiro”. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

