O PS atirou para a maioria de direita as culpas dos problemas de arranque da concessão dos transportes de Aveiro.



"Ou fez mal os estudos ou não a está a fiscalizar a empresa. A responsabilidade é da Câmara, que andou mal. Continuamos com filas de sempre em pés quando deviam estar comodamente sentados, que foi o prometido", acusou o vogal Nuno Marques Pereira na reunião da Assembleia Municipal de Aveiro, sexta-feira à noite.



As bancadas do PSD e CDS responderam, criticando os socialistas por aproveitarem as falhas registadas nos circuitos de autocarros para fazer ataques políticos.



Filipe Guerra, do PCP, falou em redução de carreiras e aumento de encargos para os utentes. Enquanto Rita Batista, pelo BE, não hesitou em usar a palavra "caos", considerando que o modelo "não serve as necessidades" das pessoas.



"Registamos o início da campanha", ironizou Henrique Diz, pelos social democratas.



"A oposição não devia estar a fazer politiquice com assuntos sérios", lamentou Paulo Marques, do CDS.



O presidente da Câmara admitiu que a concessão começou a circular com muitos problemas, mas seis semanas depois garante que funciona de forma "tranquila".



"Não ha sobrelotação, acionámos quatro desdobramentos onde havia mais necessidade", disse Ribau Esteves, esperando que a entrada em vigor a 1 de março de outros ajustamentos possam ainda melhorar mais o serviço.



"A prestação é boa, queremos chegar a muito boa. Estamos a tratar das questões de ordem legal e financeira, que precisam de ter o devido enquadramento", adiantou, sem contabilizar os custos acrescidos do reforço a exigir à concessionária. "Temos espaço de progressão que podemos usar", referiu.