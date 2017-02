O Comando-local da Polícia Marítima de Aveiro realizou durante esta semana 26 fiscalizações na orla costeira, barra e ria de Aveiro, bem como 58 na área portuária.



Segundo um comunicado, os agentes percorreram cerca de 1960 quilómetros de praia, desde a Cortegaça (limite norte) até à margem sul da lagoa de Mira, "onde se mantém a vigilância contínua da orla costeira, no âmbito das buscas do desaparecimento no passado dia 2 de fevereiro".



No mesmo período, a Polícia Marítima realizou 56 ações de visita de entrada e saída a navios no porto de Aveiro, "cumprindo assim os procedimentos previstos para o efeito e exercendo a Autoridade do Estado a bordo. Esta é uma das responsabilidades do Estado perante os navios estrangeiros que visitam os nossos portos".



Segundo a nota de imprensa, "o aumento do número de escalas de navios ao porto de Aveiro é expectável durante o presente ano, exigindo para isso um esforço acrescido da Polícia Marítima, no policiamento de todo o espaço portuário, bem como dos elementos da Capitania do Porto de Aveiro na realização das suas ações de vistoria", lê-se no balanço da atividade no âmbito das competências de vigilância e fiscalização.