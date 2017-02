Águeda: António Costa inaugura fábrica e leva "pedido de atenção especial" 18 fev 2017, 17:06 Primeiro-Ministro disse que irá ter em conta a velha reivindicação de abrir um novo acesso à Auto-Estrada do Norte (A1) no sul do distrito (c/áudio).



"Registei o recado e não me farei esquecido. Nos próximos passos, algum dia chegaremos também aqui a Águeda", afirmou depois do presidente da Câmara local ter pedido "uma especial atenção" para resolver uma lacuna" comum aos concelhos de Águeda, Oliveira do Bairro e Anadia.



Gil Nadais lembrou que o aparecimento de novas empresas vai gerar "muito tráfego". Além disso, o novo acesso tornaria a região "mais competitiva".



O chefe do Governo explicou que, atendendo à impossibilidade de usar verbas comunitárias em acessibilidades, foram destinadas verbas próprias, do Orçamento de Estado, para dotar algumas áreas de localização empresarial de melhores ligações às infraestruturas rodoviárias que o País dispõe.



A pretensão do sul do distrito ficará para novas candidaturas. "Demos o primeiro passo, é só o primeiro passo de uma grande caminhada", referiu António Costa.



O Primeiro-Ministro falava depois de ´cortar a fita´ da nova fábrica da Sakthi, uma fundição localizada no Parque Empresarial do Casarão.



A primeira fase do projeto custou 35 milhões de euros e vai empregar 135 trabalhadores. O grupo indiano fornece os maiores construtores de automóveis, estando a concentrar em Portugal a sua capacidade de produção.



Gestão de Nadais é "excelente exemplo"



Na passagem por Águeda, António Costa justificou também a aposta do Governo na descentralização de competências. "É essencial termos um Estado mais moderno e isso passa por cada vez darmos às autarquias locais mais ferramentas para poderem desenvolver aquela que é a sua grande missão", disse.



E apontou os três mandatos do presidente Gil Nadais, eleito pelo PS, como "um excelente exemplo" do que o Governo pretende para os municípios, tornando-se capazes "de atrair investimento, gerar capacidade de fixar riqueza e criar emprego no seu terriório".



A modernização do Estado é vista, assim, como uma meta "essencial, dotando as autarquias com as ferramentas adequadas". A Sakthi lançou em Águeda um programa de formação profissional de quadros, bem como atividades de investigação e desenvolvimento. Para isso, irá ocupar parte das instalações da Fundação Almeida Roque, inauguradas também esta manhã. O grupo indiano, que instalou a sua primeira unidade na Maia, fornece componentes em ferro às principas marcas de construtores automóveis. O investimento em Águeda é o retomar em força da atividade depois de ter fechado fábricas na Europa. "Passámos momentos muito dificéis, de sobrevivência, mas encontrámos um caminho para o futuro", disse o CEO, Jorge Jorge Fesch. Discurso direto "Este excelente investimento sinaliza um momento de viragem que a economia do País tem vindo a viver. Em 2017, está a prosseguir" - Primeiro-Ministro [ouvir nas galerias relacionadas] Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

