Aveiro/ Câmara: Primeira tranche do PAM depositada até segunda-feira 17 fev 2017, 22:49 O Fundo de Apoio Municipal (FAM) irá transferir, até segunda-feira próxima, a primeira tranche do Programa de Ajustamento Municipal (PAM), anunciou o presidente da Câmara. Ribau Esteves, que falava na Assembleia Municipal, esta noite, adiantou que a comunicação chegou no último dia do prazo, justamente esta sexta-feira. "Cada tranche vai sair rapidamente", assegurou o edil, relembrando que, além de devolver 10, 5 milhões de euros adiantados a título de emergência, a Câmara irá liquidar com a primeira verba de 50 milhões de euros empréstimos bancários, que têm prioridade. O edil mostrou-se satisfeito por ser possível começar a colocar em ordem a tesouraria municipal que esteve longo tempo pessionada por "uma dívida absurda", acreditando que será possível, finalmente, "pôr em ordem o desvario", lembrando o esforço feito já este mandato na redução "notável" de 45 milhões de euros de contas em atraso. Filipe Guerra, do PCP, notou que o presidente "nunca vê o PAM do lado dos sacrifícios dos munícipes". Nuno Marques Pereira, da bancada socialista, também recordou que o "calvário dos impostos" começou no início do mandato, esperando que os financiamentos sejam "corretamente aplicados e prestadas contas". Da bancada independente, Jorge Nascimento fez um voto igual. "Quem suceder fica com meios que outros não tiveram", lembrou. Notícias Relaccionadas 16 fev 2017, 23:07 Aveiro: Dinheiro do PAM deve começar a chegar no próximo mês Classifique esta notícia: Sem classificação

