Colisão provocou um morto na Torreira 17 fev 2017, 21:41 Uma colisão na estrada nacional 327 junto ao lugar do Muranzel, freguesia da Torreira, causou uma vítima mortal, do sexo masculino. O falecido, com cerca de 30 anos, residente na Torreira, era o condutor e único ocupante de uma viatura ligeira de passageiros que, ao circular no sentido da freguesia de São Jacinto, enfaixou-se na lateral de um camião que estaria a sair em marcha atrás de uma estrada de acesso a uma zona de quintas. Os meios de socorro tiveram de desencarcerar a vítima com recurso à grua dos Bombeiros de Esmoriz. O trânsito foi cortado. Os Bombeiros da Murtosa aguardavam para fazer o transporte do cadáver para a morgue e Aveiro. A GNR abriu um inquérito para investigar as circuntâncias do acidente que ocorreu pelas 20:00. Estiveram no local 17 efetivos com sete veículos. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

