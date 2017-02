Dois casais condenados a prisão efetiva por tráfico de droga, penas mais pesadas para as mulheres 17 fev 2017, 14:51 Dois homens e duas mulheres, entre os 29 e os 31 anos, residentes em Oliveira do Bairro, foram hoje à tarde condenados por tráfico de droga a penas de prisão efetiva entre os cinco anos e nove meses e os quatro anos e nove meses pelo Tribunal de Aveiro. Um casal em prisão preventiva ficou com as penas mais pesadas, de cinco anos e nove meses para a mulher (já cumpriu tempo de cadeia por outro processo idêntico) e cinco anos para o homem. O segundo casal recebeu as penas de cinco anos para o elemento feminino e quatro anos e nove meses para o masculino. O coletivo de juízes entendeu não suspender as penas até cinco anos pelo facto dos arguidos em causa já serem reincidentes. "Não é possível fazer um juízo de prognose favorável perante a indiferença demonstrada, beneficiaram de penas suspensas e voltaram a cometer crimes", referiu a juíza presidente. Os acusados remeteram-se ao silêncio durante o julgamento. "Resultaram provados, grosso modo, os factos da acusação", referiu a juíza presidente na letura do acórdão. Segundo a acusação do Ministério Público, os quatro arguidos traficaram cocaína, heroína e haxixe, fazendo da atividade o seu único sustento. Os casais traficavam de forma independente. Um deles chegou a mudar-se para uma casa em Águeda para acompanhar mais de perto os consumidores daquela zona. O produto era entregue nas residências ou imediações, tendo a GNR registado várias transações diárias durante a investigação que culminou com buscas domiciliárias em outubro do ano passado e início já de 2016, tendo sido feitas apreensões de droga, dinheiro, uma viatura e telemóveis. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

