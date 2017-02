Aveiro passa a ter laboratório 5G na Altice Labs 17 fev 2017, 11:55 Um ano depois da criação da Altice Labs, sucessora da PT Inovação, "o desafio foi vencido, houve uma afirmação e temos conseguido exportação com muito sucesso, de soluções diversas", disse hoje em Aveiro Paulo Neves, CEO da Portugal Telecom. "Estamos num grupo onde a inovação é fundamental. Não podíamos estar melhor nos investimentos e temos confiança dos clientes", referiu esta manhã num evento para assinalar o primeiro aniversário do centro de investigação e desenvolvimento. Paulo Neves destacou, no tocante às novas soluções, o desempenho "quase 5G" da transmissão de dados "pioneira" assegurada pela empresa no Web Summit "com características diferenciadoras". O pólo de Aveiro tem sido uma "aposta na engenharia portuguesa para suportar o grupo que pretende liderar", disse, por sua vez, Alexandre Fonsenca, Chief Technology Officer (CTO), renovando a aposta "em inovação para criar negócio, na exportação de tecnologia de ponta e criação de emprego qualificado". A Altice Labs quer reforçar a sua posição como um dos líderes mundiais de desenvolvimento tecnológico no âmbito de soluções para a fibra ótica. "Temos capacidade imensa de produzir resultados, com tecnologias pioneiras produzidas em Aveiro", disse o responsável. Em Aveiro trabalha-se, de resto, já no desenvolvimento de tecnologias para o futuro, da rede fixa ou móvel, esta cada vez "mais fiável e robusta" capaz de maiores débitos, dando sequência ao percurso de duas décadas que o centro de investigação tem vindo a fazer. Para marcar o primeiro ano, a Altice Labs inaugurou o seu "Laboratório 5G", numa parceria com a Ericsson. "Queremos ser pioneiros e líderes", reforçou Alexandre Fonseca, que apresentou as mais recentes aplicações da empresa, nomeadamente para gestão de redes que vào ser estreadas nos Estados Unidos da América. Mais de 30 países (250 milhões de euros) usam já tecnologias criadas a partir de Portugal, onde a Altice Labs tem 650 colaboradores. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

