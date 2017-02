A Câmara perspetiva arrancar com a execução do Programa de Ajustamento Municipal (PAM)"até ao final de março" próximo.



A informação consta da comunicação do presidente sobre os últimos meses de gestão incluída na sessão ordinária de Fevereiro da Assembleia Municipal (AM), que tem reunião marcada para esta sexta-feira.



Depois do ´visto´ do Tribunal de Contas, seguiram-se "atos formais", incluíndo uma reunião de trabalho com a direção do Fundo de Apoio Municipal (FAM).



A Câmara está, nesta fase, "a ultima todos os muitos processo de forma a concretizar o arranque completo" do PAM que irá disponibilizar um financiamento até 85,5 milhões de euros a receber em tranches nos próximos 18 meses. A primeira das quais, de 50 milhões de euros.



O empréstimo pedido do FAM com prazo de 20 anos permitirá, além de devolver 10,5 milhões de euros adiantados de urgência, saldar, logo na fase inicial, empréstimos bancários (30 milhões de euros) à CGD e BPI. Depois seguir-se-ão outras dívidas (8 milhões de euros).



Concessão de transportes já evidencia "nível de prestação muito positivo" após ajustamentos

Outro assunto que deverá merecer atenção dos deputados da Assembleia Municipal na análise da comunicação do presidente diz respeito à entrada em operação da concessão dos transportes no início de 2017.



Ribau Esteves assume, novamente, que persistem "naturalmente erros" por corrigir e "ajustamentos" a fazer nas condições definidas com o grupo Transdev, mas mantém que o objetivo passa por atingir até ao final de março "um ponto de equilíbrio e de melhoria na qualidade" do serviço com a marca comercial "Aveirobus".



Depois de "muitos problemas" nas duas / três primeiras semanas, com atrasos, sobreloação, erros de circulação, deficiências da bilhética, o edil garante que os autocarros e as carreiras fluviais atingiram, entretanto, "um nível de prestação muito positivo" com pontualidade e desdobramentos de linhas, entre outras medidas.



Reafirma que os preços da bilhética, em termos gerais, baixaram ou mantiveram-se. A linha 2, de Cacia, é exceção, porque estava abaixo do valor legal. Existem igualmente "expressívas reduções" nos transportes fluvias.



A Câmara financia os quilómetros percorridos "regulando o tarifário", bem como passes sociais e escolares, com uma dotação anual estimada de cerca de um milhão de euros.