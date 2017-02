Os problemas de "precariedade e instabilidade" na empresa Certeca – Cerdomus, em Anadia, "persistem, nomeadamente no que diz respeito aos atrasos no pagamento dos salários e respectivos subsídios".



Segundo o PCP local, um ano depois de uma primeira denúncia, a empresa continua a não cumprir atempadamente as suas obrigações perante os trabalhadores no que diz respeito ao pagamento dos salários até ao prazo estipulado por lei, optando por liquidar "de forma faseada ao longo do mês sem que haja um fracionamento igualitário a todos os trabalhadores".



Os subsídios de férias e natal do ano anterior permanecem em divida, "tendo sido feitos alguns acordos de pagamento entre os trabalhadores e a entidade patronal, mas que nunca foram cumpridos".