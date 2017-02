Arouca: Concurso "Geossítios 3D" 16 fev 2017, 16:44 A AGA – Associação Geoparque Arouca desafia os alunos de 7º ano, dos Agrupamentos de Escolas de Arouca e Escariz, a criarem maquetes 3D referentes aos geossítios, que integram a Rota dos Geossítios do Arouca Geopark, no âmbito do concurso "Geossítios 3D". Integrado no âmbito do «Ano Internacional do Turismo Sustentável para o Desenvolvimento», este concurso foi inspirado no Guia «Rota dos Geossítios», e pretende relacionar o valor educativo dos geossítios do Arouca Geopark, com os conteúdos programáticos da disciplina de Ciências Naturais, do 7º ano de escolaridade. Incentiva, também, os alunos a aplicar os conhecimentos adquiridos, na elaboração de maquetes 3D de um geossítio, baseado neste guia. O concurso «Geossítios 3D» decorrerá até junho de 2017 e é uma iniciativa promovida pela AGA, Câmara Municipal de Arouca, Biblioteca Escolar do Agrupamento de Escolas de Arouca e Biblioteca Escolar do Agrupamento de Escolas de Escariz. Para mais informações contactar a AGA, através de geral@aroucageopark.pt ou 256 940 254. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

