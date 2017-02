A Câmara de Aveiro adjudicou uma empreitada para execução de redes de drenagem de águas pluviais em onze arrumamentos do município pelo valor base de 195.000 euros e um prazo de execução de quatro meses.



Em nota de imprensa, a edilidade adianta que tem feito "um trabalho exaustivo de levantamento e cadastro das necessidades de investimento ao nível da rede de drenagem de águas pluviais".



Em 2015, decorreu uma empreitada específica de rede de águas pluviais, com um investimento de aproximadamente 60.000 euros.



"Prossegue assim o investimento regular distribuído por todo o município, devidamente planificado e com sustentabilidade financeira, visando a conservação das infraestruturas rodoviárias existentes", lê-se no comunicado.



As zonas a intervir são as seguintes: Rua do Solposto, em Santa Joana; Rua Direita nas Quintãs; Rua Central e Travessa das Pombas, Mataduços; Rua Direita, Póvoa do Valado; Rua S. João de Deus, Esgueira; Rua do Samoucal, Sarrazola; Rua da Cruz e Rua da Cancela, Sarrazola; Rua Direita, Carregal; Avenida da Universidade/Rua de Ovar; Glória; Rua de acesso ao CMIA; Rua da Cancelada, Requeixo.