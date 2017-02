A Câmara de Aveiro procedeu à regularização da dívida municipal por conta da ocupação de instalações usadas pelo jardim de infância da Póvoa do Paço.



O executivo decidiu esta quarta-feira aprovar o acordo de revogação do contrato de arrendamento, cessando em definitivo as responsabilidades do município e pagou os valores em dívida, que atingem 22.231 euros.



Em 2011, a autarquia manifestou a intenção de denunciar o contrato de arrendamento a partir de 2012. No entanto, nem abandonou o espaço nem entregou as chaves, mas deixou de pagar a renda mensal (400 euros).



O contrato de arrendamento remonta a 1999, num prédio do lugar da Floresta.