Regulamento Urbanístico do Município de Aveiro vai incluir isenções 15 fev 2017, 18:25 A Câmara de Aveiro deliberou hoje, na sua reunião privada, ratificar o despacho do presidente da Câmara para a realização de consulta pública tendo em vista a alteração do Regulamento Urbanístico do Município de Aveiro (RUMA).



Esta revisão, explica a edilidade em comunicado, tem como principal objetivo proceder à alteração da redação do Artigo 30.º Redução e Isenção de Taxas, permitindo que "a isenção total das taxas de ocupação de licenciamento associadas às operações de urbanísticas promovidas por Instituições Particulares de Solidariedade Social ou outras associações sem fins lucrativos de âmbito social, assim como de unidades industriais com caraterísticas marcadamente excecionais". Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

