Quase 220 mil euros para as duas corporações de bombeiros do concelho de Aveiro a título de subsídio municipal 15 fev 2017, 18:13 A Câmara de Aveiro agenou para amanhã, pelas 11:30, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, a assinatura dos protocolos de colaboração com as duas corporações de bombeiros locais.



O valor do subsído anual aprovado na reunião privada do executivo hoje à tarde atingirá, no total, 219.000 euros.



A Câmara tem em conta "a relevante atividade de interesse público" dos Bombeiros Novos e Velhos "em prol da população aveirense, no âmbito dos fins que prosseguem".



Bem como "a disponibilidade permanente para o sistema de proteção civil em geral e para o serviço municipal de proteção civil de Aveiro em particular".



105.000 euros estão reservados para os Bombeiros Velhos e 117.000 euros para os Bombeiros Novos, incluindo neste último uma verba de 12.000 euros para as despesas atinentes à atividade da Secção de São Jacinto.



"Integrado no Plano de Apoio Municipal estão ainda os valores relativos a antigas dívidas da Câmara para com as corporações de bombeiros, num total de 153.000 euros, cujo pagamento se perspetiva que venha a acontecer durante o ano de 2017", refere a nota de imprensa.



A edilidade introduziu uma componente específica de apoio ao financiamento do investimento em obras, equipamentos e viaturas no valor de 15.000 euros para cada uma das corporações. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)