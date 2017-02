Fábrica em Ovar produz tapeçaria de luxo com assinatura de estilista 15 fev 2017, 17:01 Katty Xiomara e a empresa portuguesa de tapeçaria de luxo Desistart criam novas soluções de design para moda e pavimentos.



A coleção outono/inverno de 2017/2018, apresentada no início desta semana em Nova Iorque, inclui capas confecionadas com tapeçarias à base de viscose e lã. Uma inovação assinalada pela empresa da especialidade.



"Em termos cromáticos, apresentam-se numa paleta em que dominam os tons prateados, característica da coleção apresentada na grande cidade norte-americana pela estilista, que se inspirou no tema musical ´La Luna y El Toro´, imortalizado pelos Gipsy Kings", refere uma nota de imprensa.



A parceria entre Katty Xiomara e a Desistart prevê ainda o desenvolvimento de uma tapeçaria que enriquecerá a passarela da próxima edição do Portugal Fashion, aquando do desfile de apresentação das criações da estilista. A peça, com cerca de 10 metros quadrados, será depois leiloada, revertendo o produto da venda para uma instituição de solidariedade social.



A Desistart concluiu recentemente investimentos de dois milhões de euros, na construção de uma nova fábrica, em Cortegaça, Ovar, para reforço e modernização da sua capacidade produtiva. Criou 12 postos de trabalho e novos centros de competências, assegurando emprego, atualmente, a 33 pessoas.



A empresa emporta mais de dois terços da produção, comercializando tapetes e alcatifas para Espanha, Bélgica, França, Alemanha, Holanda, Suíça, Inglaterra, Suécia, Angola, Itália, Canadá e Dubai



A Desistart foi fundada há 20 anos e facturou cerca 1,2 milhões de euros em 2016. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)