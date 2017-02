As cinco escolas profissionais da Região de Aveiro afirmam-se "empenhadas em fazer parte da estratégia de educação, formação e qualificação de recursos humanos de que a Região necessita".



A Escola Profissional de Anadia, o Instituto Profissional da Bairrada, a Escola de Formação em Turismo de Aveiro, a Escola Profissional de Aveiro e a Escola Profissional de Cortegaça informam em comunicado que no último ano "têm vindo a reunir periodicamente, no sentido de identificarem em conjunto necessidades de formação e modelos de atuação técnico-pedagógica comuns".



Em maio do ano passado, as cinco escolas participaram em conjunto na primeira edição da Feira Vocacional e Profissional da Região de Aveiro, o que deve voltar a suceder.



Procuram, também, uma maior articulação com os municípios para ir ao encontro das necessidades formativas. "No âmbito do seu trabalho conjunto e de disponibilidade para participar ativa e seriamente num processo de antecipação das necessidades de qualificação profissional para a Região de Aveiro, estas escolas reuniram já uma primeira vez com a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, estando a aguardar para serem recebidos novamente por esta entidade", refere o comunicado.



As escolas desejam ver reconhecida a qualidade da educação e qualificação profissional que permita a total empregabilidade dos seus alunos, mercê também da "forte proximidade às empresas e às demais organizações parceiras, com as quais desenvolvem trabalho que tem em vista a satisfação das reais necessidades dos empregadores".