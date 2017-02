ABIMOTA presente na London Bike Show com empresas da região de Aveiro 15 fev 2017, 11:25 A ABIMOTA, associanção industrial do sector das duas rodas, viaja até Londres para divulgar projeto “Portugal Bike Value”.



A promotora do projeto “Portugal Bike Value” representa o país com algumas das suas empresas associadas no London Bike Show, considerado a maior e melhor mostra de ciclismo do Reino Unido, que decorre na capital britânica entre os dias 16 e 19 de Fevereiro.



O centro de exposições ExCel em Londres recebe centenas de expositores do mundo inteiro para mostrar o que existe de melhor nas variadas modalidades do ciclismo da atualidade.



A ABIMOTA organizou a presença de um conjunto de empresas nacionais, através do projeto conjunto de internacionalização, cofinanciado pelo Portugal 2020, “Portugal Bike Value”.



A Avantisbike (Oliveira do Bairro), Esmaltina (Anadia), Órbita (Águeda) e Bikeemotion (Aveiro) são as empresas portuguesas do setor que vão partilhar o stand durante a feira para a captação de investimento e apresentação da oferta disponível, estabelecendo contactos comerciais que permitam aumentar o volume de vendas para o mercado do Reino Unido



Em 2016 o certame contou com 52.514 visitantes e mais de 400 participantes acreditados da Imprensa.



O evento acontece em simultâneo com o "Triathlon Show" – Londres e o "The Telegraph Outdoor Adventure & Travel Show".

