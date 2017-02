Henrique Vieira remete para o início do segundo trimeste uma decisão sobre a recandidatura.



O comerciante é o único autarca à frente de uma freguesia eleito em 2013 pelo Movimento Independente Juntos por Aveiro.



"Em Abril tomarei uma decisão sobre isso. Tenho de analisar, se surgir algum projeto. O movimento está algo parado, é preciso aguardar e ver o que irá acontecer", disse o presidente.



Henrique Vieira não perspetiva que possa haver força para reativar uma lista candidata sem bandeira partidária. "É muito complicado, recolher as assinaturas, formalizar a lista, necessitamos de número fiscal. Isto sem apoios torna-se difícil", explicou.



A cumprir o seu primeiro mandato como presidente, encontra-se na Junta de São Bernardo há 20 anos, onde foi tesoureiro e secretário.



Assume, de resto, que gostaria de prosseguir. "Estou com cá porque gosto do que faço. O meu partido é São Bernardo e no geral acho que temos feito um bom trabalho", disse.



Henrique Vieira revela que "já foi convidado para integrar a lista de um partido como independente", estando a ponderar. "Não vou dizer qual é o partido. Até porque as pessoas é que contam, veja o que aconteceu em 2013, ganhámos contra a coligação e o PS", lembrou.



O movimento Juntos por Aveiro tem um eleito na Câmara. O ex-edil Élio Maia renunciou ao mandato na vereação, entretanto ocupado por Rita Encarnação. O primeiro eleito para a Assembleia Municipal, Carlos Santos, também pediu a renúncia. Embora contactados, nenhum dos impulsionadores do movimento quis abordar o tema das autárquicas.



A bancada independente na Assembleia Municipal tem quatro eleitos, incluindo o autarca de São Bernardo.