Deputado Ulisses Pereira apoia realização de sessão evocativa da pesca e dos pescadores do bacalhau 14 fev 2017, 23:21 O deputado do PSD Ulisses Pereira manifestou esta terça-feira todo o seu apoio à proposta do Grupo Parlamentar do partido com vista à realização de uma sessão evocativa sobre os pescadores e a pesca do bacalhau, a ter lugar na Assembleia da República. Presidindo à reunião da Comissão Permanente de Agricultura e Mar, o parlamentar aveirense recordou os 75 anos do naufrágio do lugre Maria da Glória, cuja efeméride é assinalada na primeira semana de junho.



A proposta do grupo parlamentar social democrata visa a realização, no Parlamento, de uma sessão evocativa da Pesca do Bacalhau em data próxima de 5 de junho de 2017, para recordar o episódio em que a embarcação Maria da Glória, em plena II Guerra Mundial, foi torpedeada enquanto navegava rumo aos bancos de pesca da costa Oeste da Gronelândia, do qual resultaram 36 vitimas mortais.



Ao justificar a proposta, os deputados do PSD evocam “aquele episódio de enorme carga simbólica”, lembrando “toda a memória da aventura trágico-marítima da pesca desta espécie” e valorizando “o impacto económico e social desta atividade ao nível da indústria, da ciência e da cultura gastronómica cuja relação com o ‘fiel amigo’ é única”.



“Portugal tem uma longa tradição no consumo de peixe, sendo o terceiro país mundial com maior consumo per capita. Este facto resulta em muito do elevado consumo de bacalhau, o maior em termos mundiais, historicamente relacionado com uma importante atividade praticada pelos portugueses ao longo de séculos: a pesca do bacalhau” – pode ler-se na proposta esta terça-feira discutida na Comissão Permanente de Agricultura e Mar, presidida por Ulisses Pereira.



A ideia passa por colocar o Parlamento a celebrar a tradição cultural de um produto que é, ao mesmo tempo, património. “Trata-se de um ‘facto social total’, um símbolo identitário de relevo na cultura portuguesa. Estamos perante uma herança cultural de todo o território português, especialmente forte no imaginário das comunidades marítimas e emigrantes, bem como nos países da lusofonia” – defendem os deputados do PSD subscritores da proposta, para quem “estamos perante um dos maiores símbolos da nossa Gastronomia, esse reconhecido património imaterial capaz de expressar a índole de uma Nação”. PSD Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

