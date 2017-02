Cantor Fernando Daniel e sambista Alice Soutinho vão reinar no Carnaval de Estarreja 14 fev 2017, 23:17 Mantendo a aposta nas figuras da terra, o Carnaval de Estarreja volta a enaltecer os valores do concelho para reinar no Entrudo.



O estarrejense Fernando Daniel, vencedor da quarta temporada do programa "The Voice Portugal", edição de 2016, irá ser o Rei.



E terá como parceira real Alice Soutinho Marques, figura muito popular dos festejos em Estarreja, onde desfilou ao longo de 25 anos pela Escola de Samba Vai Quem Quer.



O casal real da edição de 2017 vai de encontro do desígnio da organização, de não recorrer a caras mais mediáticas. Os corsos carnavalescossaem para a rua nos dias 26 e 28 de fevereiro, com a presença de 12 grupos (5 escolas de samba e 7 grupos de folia) e mais de mil figurantes, onde se cruzam os ritmos brasileiros e o típico e brincalhão carnaval português. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

