A Câmara de Aveiro agendou para esta quarta-feira, na reunião do executivo, a denúncia contrato de recolha de lixo com a empresa SUMA. Seguir-se-á o lançamento de um concurso internacional para uma nova concessão do serviço.



Segundo explicação dada na Assembleia Municipal de junho passado por Ribau Esteves, líder da edilidade, Assembleia Municipal, a ida ao mercado poderá baixar consideravemente os encargos atuais e, em consequência, alcançar uma redução da taxa de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) "muito forte" que surge na factura enviada aos munícipes.



O autarca acredita que, tendo em conta os valores atuais, poderá ser possível descer o custo pago pelo município "para menos de um terço" da concessão atual.



A SUMA está a operar em Aveiro há 20 anos.



A Câmara irá analisar e votar também esta quarta-feira os protocolos anuais com as duas corporações de bombeiros do concelho.