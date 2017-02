O PCP agendou um ponto para debater os transportes públicos na próxima sessão da Assembleia Municipal de Aveiro, sexta-feira.



Os comunistas entregaram à mesa uma proposta de recomendação "em defesa do serviço público de transporte no município".



Para o PCP, a Câmara deve proceder a uma "auscultação profunda a todos os interessados no serviço, entre utentes, estruturas representativas dos trabalhadores, entidades económicas, comunidade escolar entre outras", avançar com a "revisão urgente de horários e percursos vigentes", bem como a "reformulação de bilhética, com reversão imediata dos aumentos de preços registados em Janeiro e aumento dos postos de aquisição dos títulos de viagem".



A concelhia comunistas identifica estes "passos essenciais para minorar os problemas que se registam e que se agravaram no serviço público de transporte municipal".



E apela às populações e aos trabalhadores do concelho "para que lutem e apresentem o seu protesto ante a concessão em curso".